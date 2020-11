LIVE: Jaap van Dissel en Ernst Kuipers praten Kamerleden bij over coronavirus

Op de dag dat de extra coronamaatregelen ingaan, wordt de Tweede Kamer bijgepraat over de aanpak van het virus. Tijdens de technische briefing beantwoorden Jaap van Dissel (directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM) en Ernst Kuipers (voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg) vragen van Kamerleden.

Achterstanden in de zorg

Het gaat vandaag onder andere over het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen. Van Dissel praat Kamerleden bij over het inlopen van de achterstanden in de zorg.