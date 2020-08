Er is een nepactie in omloop voor de omgekomen Marcin Kolczyński uit Polen de bij Julianadorp drie kleine kinderen uit zee redde. Daarvoor waarschuwen de initiatiefnemers van de officiële doneeractie dinsdag.

Bij de vervalsing op doneeractie.nl lijkt het alsof de initiatiefnemers 20.000 euro willen inzamelen voor Marcins vrouw en zijn kinderen. Hun namen zijn echter zonder toestemming gebruikt. Ze roepen mensen daarom op om goed op te letten en niet zomaar geld te geven. Tot nu toe staat de teller voor de nepactie pas op tien euro.

Via de echte inzamelingsactie is al bijna 350.000 euro binnengehaald. Hero Brinkman van SOS Samen Onze Solidariteit laat aan Hart van Nederland weten aangifte te willen doen. De oud-politicus heeft met die stichting geholpen bij de crowdfundactie. Hij is dinsdag aanwezig bij de uitvaart van Marcin in Polen.

Fatale reddingsactie

De 37-jarige Marcin dook zondag 2 augustus bij het Noord-Hollandse Julianadorp het water in nadat hij zag dat er drie kleine kinderen in de problemen waren gekomen. De kinderen kwamen er uiteindelijk met de schrik vanaf, maar helaas had het voor Marcin een ongelukkiger afloop. Hij verdween in de golven.

De reddingsbrigade en omstanders deden er vervolgens alles aan om hem te vinden. Even later werd de Poolse redder uit het water gehaald en met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam helaas te laat.

Marcin was werkzaam als seizoensarbeider bij een bloembollenbedrijf en was pas een paar weken in Nederland. Hij laat een vrouw en drie kinderen achter.