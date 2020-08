Vallende sterren te zien: de Perseïden schieten door de hemel

De liefhebber van vallende sterren kan zich opmaken voor een topweek. In de nacht van woensdag op donderdag zijn de Perseïden te zien. Een van de bekendste meteorenzwermen die zorgen voor veertig (!) vallende sterren per uur. Mits de weergoden ons goedgezind zijn.

Dit jaar moet je je wekker in de nacht van woensdag op donderdag rond 04:00 ‘s nachts zetten om de beste score te noteren. Rond die tijd schieten er 36 tot 42 vallende sterren per uur door de hemel. Voor wie niet kan wachten, de komende twee nachten zijn ze ook al te zien en ook nu is het rond de klok van vier het beste moment. Reken op zo’n 12 tot 16 vallende sterren.

Wat zijn de Perseïden?

De Perseïden vormen een heel oude meteorenzwerm die zich ieder jaar rond 12 augustus laat zien aan onder andere de Nederlandse hemel. Weer.nl schrijft dat we al sinds 1835 weten dat het om een jaarlijks fenomeen gaat. En ieder jaar weer brengt de zwerm een ware sterrenregen met zich mee.

Het mag duidelijk zijn dat het geen echte sterren zijn die uit de hemel vallen. Het gaat om kleine stukjes steen en gruis die de aardse dampkring binnendringen en verdampen door hun hoge snelheid. Tijdens dat proces licht de lucht tussen de stofdeeltjes op, waardoor we vanaf het aardoppervlak een lichtgevende streep kunnen zien.

Weer tijdens de vallende sterrenregen

Helaas kan het weer deze week roet in het eten gooien. Hoe wolklozer en donkerder de hemel, hoe beter. Dus met een beetje bewolking wordt de kans al kleiner dat je iets ziet. En als de maan fel schijnt, zijn de meteoren nog minder goed zichtbaar.

In de nacht van woensdag op donderdag staan er restanten van onweersbuien op het programma. Dus mocht je vannacht al een vallende ster zien, wens dan een kraakheldere hemel in de nacht van 12 augustus.

Bron: Weer.nl

Beeld: ANP