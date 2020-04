De zomer komt eraan, een periode waarin heel Nederland zich normaal gesproken met maar één vraag bezighoudt: waar gaan we naartoe op vakantie? Die vakantieplannen vallen door de coronacrisis in het water, dus wat nu?

We vroegen het aan ons panel van Wat vindt Nederland. Uit een WvNL-onderzoek van vóór de crisis bleek dat tachtig procent met gierende banden naar het buitenland zou gaan om vakantie te vieren, maar nu wacht de meerderheid, veertig procent, af.

‘Vakantie niet voornaamste wens’

33 procent geeft aan niet eens meer af te wachten tot wellicht betere tijden en heeft alle vakantieplannen in de koelkast gezet. Veel van hen hebben wel wat anders aan hun hoofd dan wel of niet op vakantie gaan. “Vakantie is niet onze voornaamste wens, iedereen gezond en de ziekenhuizen weer op normaal is veel belangrijker”, vat één van onze panelleden het mooi samen.

Vlak vakantie in eigen land niet uit, vindt 18 procent. Daar zit ook een belangrijk voordeel aan, zo stelt een deelnemer: “Vakantie in eigen land betekend dat we het geld hier houden! Dit is niet het moment om het buitenland te spekken. Eerst onze eigen economie op orde”.

Dit panellid doet al een aardige duit in het Nederlandse zakje. “Wij zitten inmiddels op de camping!”

Wat vindt Nederland is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 27.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.