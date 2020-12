Vakantiemeldpunt consumentenbond binnen enkele uren overspoeld met honderden klachten

Het vrijdag geopende vakantiemeldpunt van de Consumentenbond is binnen enkele uren overspoeld met meldingen. Aan het begin van de middag staat de teller al boven de 500. Het gaat om meldingen over reisorganisaties, vliegtuigmaatschappijen, ticketsites en vakantieparken die een loopje nemen met de regels voor annuleren en omboeken in coronatijd. Dit tot grote ergernis van van de consumenten.

Het was volgens de Consumentenbond de hoogste tijd dat zo’n meldpunt er kwam. Joyce Donat, woordvoerder van de Consumentenbond: ”We krijgen sinds het begin van de coronacrisis al klachten van consumenten. Sommige reisaanbieders dwongen consumenten vouchers te accepteren. Andere aanbieders betaalden geld van geannuleerde vluchten niet op tijd terug of vergoedden niet de volledige reissom.” Maar bij sommige klachten gaat het over andere zaken. ”Zo werden er bij een aanbieder onterecht kosten in rekening gebracht bij omboeken. Daarnaast waren klantenservices vaak slecht of helemaal niet bereikbaar.”

Lees ook: Reisaanbieders houden zich niet altijd aan de regels, Consumentenbond start meldpunt

Het meldpunt is er niet alleen voor klachten, er is ook ruimte om een positieve ervaring te delen over het omboeken of annuleren van de pakketreis, vlucht of vakantiehuisje.

Makkelijk scoren

Volgens reisbranchevereniging ANVR is het vakantiemeldpunt makkelijk scoren voor de bond. Woordvoerder Frank Oostdam: ”In het begin van de coronacrisis was het echt moeilijk in onze branche. Duizenden annuleringen ineens, hoe verwerk je die, hoe ga je ermee om? Maar dat hebben we zo goed mogelijk opgelost en nu zijn de meeste reisaanbieders juist extra coulant.” Het meldpunt gaat volgens Oosterdam dan ook niets productief voortbrengen.

Lees ook: Steeds meer Nederlanders willen geld voor hun reisvouchers

Dat beeld wordt bevestigd door reisaanbieder TUI: ”We gaan in de coronatijd heel soepel om met annuleringen en omboekingen. De wet op de pakketreizen beschermt de consument duidelijk en daar houden we ons altijd aan. Als klanten willen uitstellen of omboeken werken we vrijwel altijd mee.”

Zowel TUI als de ANVR denken dat de Consumentenbond zich met dit meldpunt vooral heel graag wil profileren. ”We hebben ook geen geschil of onenigheid met de consumentenbond, het is een spijtige poging van hun kant om voor onrust te zorgen”, aldus Oosterdam. ”In het kader van de kerstgedachte wil ik niet zeggen dat ik boos ben, maar teleurgesteld zijn we wel.”