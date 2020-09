Vijf jaar geleden kwam de dertienjarige Tommy-Boy om het leven toen hij tijdens het fietsen zijn smartphone gebruikte en werd aangereden. Om hem te eren en het Emma Kinderziekenhuis te bedanken voor hun goede zorgen voor Tommy-Boy, heeft zijn vader Michael een bijzondere veiling op poten gezet.

Van sprokkelhout dat Michael verzamelde op de hei waar Tommy-Boy naar onderweg was toen het vreselijk fout ging en hout uit het andere deel van het bos waar hij uitreed toen hij werd aangereden, bouwde hij enorme dino’s. “Mijn zoon was superhandig en was altijd dingen aan het bouwen. Dat heb ik na zijn dood voortgezet”, vertelt Michael. “Wat dat betreft ben ik altijd kind gebleven en ik ben van plan dat nog heel lang te blijven.”

‘Gevochten voor zijn leven’

De opbrengst van de veiling van komende dinsdag gaat naar het Emma Kinderziekenhuis. “Hij heeft de laatste twaalf uur van zijn leven doorgebracht in het Emma Kinderziekenhuis en daar hebben artsen ongelooflijk voor zijn leven gevochten”, legt Michael uit. “Ik wil gewoon wat terugdoen.”

Michael’s dino’s waren eerst te bewonderen bij de Dino Experience Park in Gouda en de veiling van de dino’s vindt plaats op de hei in Blaricum, waar Tommy-Boy graag kwam. Het is een besloten veiling, maar mensen die hun oog hebben laten vallen op een bepaalde dino, kunnen contact opnemen met Michael. “Dat hou ik een plaatsje voor je vrij.”

‘Knallen met ons leven!’

Michael heeft de afgelopen jaren al zijn energie gestoken in het geven van voorlichting aan kinderen over het gevaar van appen in het verkeer en zet zich in voor een verbod van appen op de fiets. Met zijn gastlessen heeft hij al 40.000 jongeren bereikt, maar nu, vijf jaar na de dood van zijn zoon, gaat hij daar langzaam aan mee stoppen. Wel komt er nog van zijn hand nog een boek uit over zijn leven na de dood van zijn zoon.

De veiling betekent voor hem en zijn gezin het begin van een nieuw leven. “Als ik de dino’s hier neerzet dan zie ik ook dat de laatste vijf jaar langzaam voorbij gaan en dat we weer verder gaan en gaan knallen met ons leven!”