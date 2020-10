Vader vermiste Celine (15) 'vreest dat ze in loverboycircuit terecht is gekomen'

De vijftienjarige Celine uit Berghem ging op 23 oktober een patatje halen en sindsdien ontbreekt van haar ieder spoor. Haar vader, moeder en stiefvader doen sindsdien geen oog meer dicht. “Ik heb nog geen vijf uur geslapen in al die dagen”, zegt haar vader Falco tegen Hart van Nederland.

Vlak nadat Celine van huis ging op weg naar de cafetaria om de hoek, stuurde haar moeder haar zusje en broertje achter haar aan. Ze hoorden een scooter wegrijden en de tiener is sindsdien spoorloos verdwenen. Haar vader vreest dat ze in handen van loverboys is gevallen, vertelt hij. “Zoals ik haar ken, is ze beïnvloedbaar door jongens. Ze zal heel makkelijk met jongens meegaan.”

Hulpverleners

Het meisje is al jaren onder behandeling bij meerdere hulpverleners, van wie ze een internet- en telefoonverbod opgelegd kreeg. Dat zit de zoektocht nu in de weg: “dat is ook de reden dat we haar niet kunnen bereiken”. Toch heeft Falco haar voor de zekerheid een mailtje gestuurd, want “je kunt niks”. Hij stuurde haar: “We zijn niet boos, we zijn ongerust.”

De politie heeft op haar laptop wel informatie gevonden waar ze zich zorgen over maken, weet Celine’s stiefvader Roberto, maar wat er precies op die laptop staat, weten ze niet. “Hoe langer het duurt hoe meer zorgen haar moeder zich maakt.”

Vermist Kind Alert

De politie heeft in de zoektocht naar het meisje ook een Vermist Kind Alert uitgestuurd en de familie is koortsachtig tips aan het natrekken, vertelt stiefvader Roberto. “We kregen een tip dat ze in Eindhoven was gezien. Ze was waarschijnlijk bij een Turkse jongen rond de 20.” Maar ook zou ze gezien zijn in Veghel, Den Haag CS en in Den Haag zelf “in een heftige wijk met veel jongeren, met een buitenlandse jongen”. Meteen zijn ze ook daar rond gaan rijden, maar geen spoor van Celine.

“Je krijgt allerlei tips binnen en je wilt het uiterste eruit halen. Hoe moet je het oppakken?”, zegt vader Falco. “Ik ben gewoon echt aan het rondrijden naar plekken waar ze kwam. Waar ging ze graag naartoe?”

Bang in het donker

Ondanks alle vragen weet Falco één ding zeker: het is niets voor haar dat ze zo lang wegblijft. In de afgelopen maanden is ze één keer weggelopen, maar toen heeft ze zich snel door de politie laten thuisbrengen. “Ze is bang in het donker, ze durft amper in de schemer naar de Albert Heijn te lopen.”

Een politiewoordvoerder laat weten al een aantal lijntjes te hebben onderzocht maar nog zonder concreet resultaat.