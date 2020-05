Door de coronacrisis mogen 175 gevangenen die hun celstraf er grotendeels op hebben zitten met ‘coronaverlof’. Een van hen is de man die Kim Stoker vermoordde. Haar vader Rob is woedend.

De gevangenen die met coronaverlof gaan, mogen de resterende maanden van hun straf thuis uit zitten, met een enkelband. Het is een maatregel waarmee gevangenissen willen voorkomen dat het coronavirus zich binnen de muren snel verspreidt.

Maar nabestaanden van slachtoffers zijn woedend. Ook Rob Stoker is boos, vertelt hij aan Hart van Nederland. Op 10 februari 2013 werd zijn dochter Kim omgebracht door haar ex-vriend Arjan in haar eigen flat in Emmen.

Lees ook: Hoe de moord op Kim Stoker doodslag werd

‘Moordenaars en verkrachters’

De ex-vriend van Kim moest acht jaar zitten van de rechter, maar slaapt nu vanwege het coronaverlof al anderhalf jaar eerder in zijn eigen bed. Rob is daar behoorlijk boos over en snapt niet waarom zulke zware criminelen naar huis worden gestuurd. “Een meisje van 24 jaar met dertig messteken afslachten, dat is niet niks. En dan vind ik 6,5 jaar wel extreem kort.”

Volgens de vader hebben zijn zoon en dochter, de broer en zus van Kim, ook veel moeite met de maatregel. “Ik weet ook dat zij constant vechten met zichzelf. Ik weet dat ze vechten tegen nachtmerries, waar ik ook last van heb.”

Lees ook: Nabestaanden snappen niets van ‘voorwaardelijke invrijheidsstelling’

Hij snapt dat gevangenissen de kans op besmettingen verkleinen door gevangenen naar huis te sturen. “Maar we hebben het niet over scholieren of inbrekers, maar over moordenaars en verkrachters”, zegt de boze vader tot slot.

Tijdelijke maatregel

Justitie laat weten dat de gevangenen die nu met coronaverlof mogen het grootste deel van de dag al buiten de muren van de gevangenis zijn vanwege hun verlof. De maatregel moet ervoor zorgen dat ze niet steeds in en uit lopen. Het wordt teruggedraaid als de coronacrisis voorbij is.

De moordenaar van Kim Stoker heeft voor het verlof overigens wel een gebiedsverbod gekregen voor de woonplaats van Kims vader Rob.