Steve B. staat vrijdag voor de rechtbank in Rotterdam. Hij wordt ervan verdacht zijn 8-jarige dochter Diya in maart vorig jaar te hebben gedood in het Maasstad Ziekenhuis.

Op de avond van 15 maart 2019 waren de 42-jarige Steve B. en zijn dochter Diya in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam voor klachten die de vader had. De man uit Hoogvliet had destijds last van angsten en wanen, waarvoor hij meerdere keren aan de bel had getrokken bij instanties.

Hulpverleners stonden diezelfde dag voor de deur bij het huis van de verdachte. Er was een klacht binnengekomen bij het gemeentelijke meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Omdat niemand opendeed en de zorgen groot waren, schakelden ze de politie in.

Later werd Diya op aanwijzing van haar vader gevonden in het Rotterdamse ziekenhuis. Ze was levensbedreigend gewond en bezweek tijdens een spoedoperatie. Steve B. heeft eerder al toegegeven dat hij het meisje met een schaar in haar borst heeft gestoken en haar daarna had achtergelaten in een kamer op de afdeling radiologie.

Mogelijk volledig ontoerekeningsvatbaar

Steven B. heeft verklaard dat hij zich niet kan herinneren waarom hij zijn dochter neerstak. Een psychiater en psycholoog van het Pieter Baan Centrum hebben de verdachte onderzocht. Ze sluiten niet uit dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was toen hij zijn dochter neerstak.

Dat Steve B. mogelijk volledig ontoerekeningsvatbaar was tijdens zijn daad zou volgens de deskundigen ertoe kunnen leiden dat het misdrijf hem niet is aan te rekenen. Ze adviseren de rechtbank daarom om hem in ieder geval tbs met dwangverpleging op te leggen. Op die manier zou hij verplicht worden om een intensieve psychiatrische behandeling te ondergaan.

‘Niet te voorkomen geweest’

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid concludeerden eerder dit jaar dat hulpverleners signalen van onveiligheid voor Diya niet altijd voldoende hebben opgepakt, maar dat deze signalen geen beeld gaven van acuut gevaar voor het meisje.

Dit ondanks dat uit een reconstructie van NRC blijkt dat het gezin al jaren bekend was bij politie, justitie en zorg- en hulpinstanties. Toch verklaarde de Rotterdamse jeugdbescherming vorig jaar direct na de dood van Diya dat het gezin bij hen niet bekend was.

In de straat waar Diya woonde, werd met ongeloof gereageerd op het inspectierapport



