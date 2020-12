UvA zet docent Frans op non-actief om onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag

De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft een docent van de opleiding Franse taal en cultuur op non-actief gezet. “Het klopt dat deze docent op dit moment geen onderwijs meer geeft”, zegt een woordvoerster naar aanleiding van berichtgeving van NRC.

“Er loopt een onderzoek, meer ga ik er op dit moment niet over zeggen”, vervolgt ze. NRC onthulde dat de UvA begin deze maand Adviesbureau Berenschot opdracht gaf om onderzoek te doen naar de docent. In een mail naar alle studenten Frans schrijft de universiteit dat er “op basis van enkele recente vertrouwelijke signalen” is besloten een extern onderzoek naar de docent uit te laten voeren.

Meerdere klachten, maar geen onderzoek

Volgens onderzoek van NRC leidde een klacht van een student over de docent in 2017 tot een officiële klachtenprocedure. De klachtencommissie van de UvA oordeelde begin 2018 na hoorzittingen dat sprake was van grensoverschrijdend gedrag. Decaan Fred Weerman van de faculteit Geesteswetenschappen werd opgedragen de docent op zijn gedrag aan te spreken. Omdat er meer studenten waren met klachten over de docent, moest Weerman ook nagaan of nader onderzoek naar hem mogelijk was. Dat onderzoek vond volgens NRC niet plaats.

