Weer onderzoek in Utrechts park waar vrouwen belaagd zijn

De Utrechtse politie onderzoekt momenteel een verdachte situatie in het Beatrixpark in Utrecht. Via Burgernet is een melding verspreid om uit te kijken naar een man met donkere kleding en een trui met capuchon.

De man zou zijn vertrokken op een fiets. “Er was iemand die zich verdacht gedroeg, maar we weten niet wat er aan de hand was”, aldus een politiewoordvoerder.

Op beelden is te zien dat rechercheurs in witte pakken het park doorzoeken. Het park is afgezet met linten. Volgens een correspondent ter plaatse worden omwonenden gehoord.

Onrust in Utrecht

Het onderzoek vindt plaats in het Beatrixpark in de wijk Lunetten. In die wijk heerst veel onrust omdat verschillende vrouwen zijn lastiggevallen.

Dinsdag nog rukte de politie groots uit omdat twee vrouwen die door het Beatrixpark liepen waren benaderd door een man die aan het profiel voldeed van eerdere incidenten.

De politie kan nog niet zeggen of het onderzoek van donderdagochtend te maken heeft met de eerdere voorvallen. “Degene over wie het gaat hebben we niet gesproken en we hebben vooralsnog geen strafbare feiten gezien. We zijn nu dus aan het onderzoeken wat het was.”

Beeld: Koen Laureij