De 18-jarige vrouw die eerder vandaag in Deventer vermist was, is in goede gezondheid aangetroffen.

De vermissing werd rond 17.00 uur gemeld. Vervolgens startte de politie een urenlange zoektocht, waarbij ook een politiehelikopter werd ingezet. Ook verspreidde de politie een opsporingsbericht via social media.

Rond 21.00 uur werd de vrouw heelhuids aangetroffen en kwam er een einde aan de zoektocht.