Bij werkzaamheden in een kruipruimte aan een woning de Beuklaan in Alblasserdam is dinsdagochtend een werknemer van een onderhoudsbedrijf klem komen te zitten. De man raakte niet gewond maar kwam wel uren vast te zitten beneden het huis.

Volgens de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid lag de werknemer op zijn buik op het zand en met zijn rug tegen de fundering. De man zat zo vast, dat het niet mogelijk was om hem aan zijn benen te trekken en uit zijn benarde positie te bevrijden.

De toegesnelde brandweer schakelde een gespecialiseerd team in om de man uit de kruipruimte te krijgen. Ook heeft de aannemer een zandzuiger gestuurd, om het zand weg te halen. Dit zodat de man gemakkelijk uit de kruipruimte is te halen.

Onder de fundering

Om de man te bevrijden werd er uiteindelijk een gat in de achtertuin gemaakt. Zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen Rijnmond. “Vervolgens zijn we onder de fundering doorgegaan en is het zang weggezogen”. De man wist vervolgens zonder kleerscheuren de kruipruimte te verlaten.

Als alternatief plan lag materiaal klaar om de vloer open te breken. Dat was niet nodig. De man is nagekeken door ambulancepersoneel.

Beeld: Video Duivestein