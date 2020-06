'Uniek in Nederland', winkelcentrum checkt koorts bij klanten

Zeker weten dat je géén koorts hebt zodat veilig kunt winkelen? In winkelcentrum De Crimpenhof in Krimpen aan den IJssel kan het. Winkelcentrummanager Jan van der Wildt installeerde zes ‘koortscamera’s’ die het winkelend publiek vrijwillig kan gebruiken. Op deze manier wil het winkelcentrum een steentje bijdragen aan de bescherming van de bevolking.

Koorts is een belangrijke graadmeter van een coronabesmetting dus volgens Van der Wildt een makkelijke manier om snel te weten of je gezond bent. ”Het is heel eenvoudig. Je gaat voor de camera staan en binnen een paar tellen weet je of je koorts hebt”. Van der Wildt zag de techniek in China, waar hij eerder voor zaken was. Daar haalt hij de koortscamera’s nu ook vandaan: ”Maar mijn camera’s slaan geen gegevens op”, benadrukt hij. ”Dit is volledig anoniem én vrijwillig. Ik wil juist een veilig gevoel creëren in het winkelcentrum.

Tablet op een standaard

De koortscamera zit in een soort tablet op een standaard. ”De camera meet de temperatuur van het gezicht”, legt Van der Wildt uit. ”Als je géén koorts hebt, winkel je natuurlijk lekker verder. Als je wél verhoging hebt hoop ik dat je snel omdraait”. Op deze manier hoopt Van der Wildt dat het publiek in zijn winkelcentrum zelf zijn verantwoording neemt en zich een stukje veiliger voelt. Aan handhaving doet hij niet.

Het apparaat hanteert een kleine marge. Zo kan je werkelijke lichaamstemperatuur nét iets hoger liggen. Van der Wildt benadrukt dat de koortscamera geen medisch apparaat is. ”Bij klachten moeten mensen uiteraard een dokter raadplegen.”

‘Uniek in Nederland’

Waterdicht is de test niet, weet ook Van der Wildt. ”Niet iedereen die besmettelijk is heeft daadwerkelijk koorts. En niet iedereen met koorts heeft daadwerkelijk corona. Maar ik wil wel alles doen voor de veiligheid van mijn klanten. Natuurlijk moet je bij ons ook afstand houden en je handen wassen”

”Ik volg juist het advies van der regering”, vervolgt hij. ”We moeten regelmatig handen ontsmetten, anderhalve meter afstand houden en thuisblijven bij klachten. In mijn winkelcentrum kun je die drie adviezen opvolgen. Daarin ben ik uniek in Nederland.”