Uitzichtloze situatie voor coverbands door gemis van dorpskermis

Ze worden enorm gemist in de kleine dorpjes: de plaatselijke kermis of het dorpsfeest. Menig inwoner kijkt er het hele jaar naar uit en gruwelt van de gedachte om minstens nog een jaar te moeten wachten op de volgende editie. Niet alleen bij de feestgangers is de teleurstelling groot maar ook bij de mensen die juist voor het sfeertje moeten zorgen op zo’n tent- of pleinfeest: de coverbands.

Volgens boekingskantoor Bandzoeker.nl is het aantal boekingen voor de muzikanten in deze branche op één hand te tellen. Ten opzichte van vorig jaar heeft een gemiddelde coverband in Nederland, bands die vooral optreden tijdens dorpsfeesten, kermissen en particulieren feestjes, ten opzichte van vorig jaar bijna negentig procent minder boekingen staan.

Vier boekingen

“Om een voorbeeld van een band in Brabant te noemen. Er is er één die vorige zomer nog 32 optredens had, nu staat het aantal boekingen op vier. De optredens die nog staan zijn in de onzekere maand september. De situatie is onzeker en uitzichtloos”, aldus Merijn Middelwaard van Bandzoeker.nl, al zo’n 15 jaar één van de grotere boekingskantoren van Nederland.

Middelwaard: “Sinds 23 maart staat het live muziekcircuit helemaal stil. Het aantal wekelijkse aanvragen voor live muziek daalde in een week met 95 procent. Normaal gesproken zijn de maanden mei, juni, juli en september hoogseizoen voor feestbands.”

Geen baan naast de coverband

Het gros van de muzikanten die in een coverband spelen doet het werk erbij en heeft ‘gelukkig’ nog een andere baan waarmee het de kost verdient. Helaas heeft zanger en bassist Koos Slippens van de Noord-Hollandse feestband Jukebox die luxe niet. “Ik heb geen ander werk. Dit zijn mijn enige inkomsten. Het zijn de maanden waarin ik mijn geld moet verdienen en daarmee haal ik het de rest van het jaar. In maart hebben we voor het laatst opgetreden, daarna hebben we elkaar niet meer gezien. Toevallig hebben we laatst wel weer gerepeteerd, er was namelijk sprake van dat we op een kermis zouden spelen. Uiteindelijk ging dat toch weer niet door, was dus voor niets. Maar we hebben wel weer even kunnen spelen, dat was fijn.”

De impact van het inkomstenverlies is volgens Middelwaard van Bandzoeker.nl het grootst onder professionele muzikanten: “Die hebben geen inkomsten meer sinds maart. Er zijn echt mensen die op zoek moeten naar bijbaantjes. Sommigen gaan bijvoorbeeld lesgeven.”

Kleinschalige evenementen

Het is wachten dus op betere tijden voor bands en muzikanten. Het is sinds 1 juli in ieder geval weer mogelijk om te spelen op kleinschalige evenementen zoals op terrassen of tuinfeestjes. Er is wel alvast een lichte stijging te zien in het aantal boekingen voor live muziek op kleinere particuliere evenementen. Dat aantal ligt inmiddels weer op veertig procent van het oude niveau van voor de coronacrisis en het gaat dan voornamelijk om boekingen voor feestjes in 2021.