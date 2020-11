De rechtbank gaat de uitzending niet verbieden van de documentaire over Nicky Verstappen, die gepland staat voor uitzending op zondag- en maandagavond op RTL4.

Jos B. probeerde via een kort geding de uitzending te voorkomen. Hij vindt dat hij ten onrechte als dader wordt neergezet, want hij is verdachte. De zaak loopt namelijk nog in hoger beroep. De rechter wees zondagmiddag zijn verzoek af.

De 58-jarige B. is op 20 november door de rechtbank in Maastricht veroordeeld voor het misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige Nicky in 1998, die daardoor is overleden. Zowel het Openbaar Ministerie als B. ging in hoger beroep tegen de veroordeling van 12,5 jaar cel.

ANP/Redactie