Uitzendbaas schopt en slaat Roemeens arbeidsmigrant: 'De beelden zijn schokkend om te zien'

Een arbeidsmigrant die ernstig mishandeld wordt door zijn werkgever. Het is te zien op een filmpje dat heeft geleid tot veel ophef en geschokte reacties. De man, een Roemeense werknemer, wordt in elkaar geslagen door een manager van Reyhan, één van de grote uitzendbureaus in de Nederlandse vleessector.

De FNV spreekt er schade van en laat weten dat ‘dit het topje van de ijsberg is’. John Klijn, bestuurder vleessector van de FNV spreekt over schokkende beelden: ”Je ziet gewoon hoe iemand helemaal wordt afgetuigd. Je ziet dat hij zichzelf helemaal niet eens kan verdedigen”, vertelt hij tegen Hart van Nederland. ”Op een gegeven moment wordt hij ook tegen zijn hoofd geschopt, dat is gewoon doodslag.”

Minutenlang

Op de beelden is te zien hoe een Roemeense arbeidsmigrant een minuut lang geschopt en geslagen wordt door de manager van het uitzendbureau. Hij zit op een stoel terwijl de uitzendbaas op hem inslaat en lijkt te roepen ‘You make joke of me?’. Als het slachtoffer ineen duikt om de klappen te ontwijken, wordt hij tegen zijn hoofd geschopt.

Het Roemeense slachtoffer vertelde eerder tegen een Roemeense krant dat hij geen had om die dag te werken. Niet veel later staat de zoon van de eigenaar van het uitzendbureau voor de deur om verhaal te halen. Een lang gesprek wordt het niet binnen een minuut begint de man te slaan en te schoppen. De jongeman houdt een oorbreuk over aan de mishandeling.

Volgens het ministerie heeft het uitzendbureau geen goede reputatie, maar dit was ze niet bekend. De manager is inmiddels ontslagen.