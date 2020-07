Woensdag doet de rechtbank in Maastricht uitspraak in de zaak tegen de doorrijder die twee jaar geleden tijdens Pinkpop een groep mensen aanreed. Een van de slachtoffers overleefde het drama niet, drie anderen raakten zwaargewond.

De bezoekers zaten in de vroege ochtend van maandag 18 juni 2018 op de weg voor een camping op het Pinkpop-terrein. Het muziekfestival was die nacht ten einde gekomen en ze waren aan het napraten over het weekend toen een bestelbusje plots op hen inreed. Een van de slachtoffer overleefde de aanrijding niet.

De bestuurder van het busje, de 37-jarige Danny S. uit Heerlen, reed na het ongeluk door. Hij meldde zich later op de dag bij de politie. Danny S. verklaarde dat hij na de aanrijding in paniek raakte en daarom is doorgereden. Volgens hem heeft hij de groep nooit gezien, ook niet toen hij eerder al in tegengestelde richting over de weg reed.

Afgeleid door telefoon?

Danny S. wordt verdacht van onvoorzichtig of onoplettend rijgedrag. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden een gevangenisstraf van achttien maanden geëist en een rijontzegging van vijf jaar tegen de Pinkpop-doorrijder.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft Danny S. langdurig niet opgelet, waardoor hij de groep festivalgangers niet op de weg heeft zien zitten. De officier van justitie betoogde dat hij had moeten weten dat tijdens en vlak na Pinkpop veel mensen op de weg rond het festivalterrein lopen en zitten. Ook omdat hijzelf tot middernacht op het festival was.

Ook zegt justitie dat er aanwijzingen zijn dat de verdachte de groep niet zag omdat hij aan het appen of bellen was, maar dat kan niet bewezen worden. Danny S. zegt dat hij de toegangscode van zijn telefoon niet meer weet sinds het ongeluk. Hierdoor heeft de politie dus niet kunnen achterhalen of hij tijdens de dodelijke rit zijn telefoon gebruikte.

‘Niet of, maar wanneer’

De advocaat van de doorrijder vroeg om zijn vrijlating. Volgens de raadsman reed Danny S. niet te hard, heeft hij de mensen niet zien zitten en was hij niet afgeleid door zijn telefoon. Bovendien was het met al die mensen op de weg niet de vraag of, maar wanneer een aanrijding zou plaatsvinden, aldus de verdediging.

Pinkpop en politie hadden de mensen van de straat moeten halen, aldus de advocaat. Ook had de man zich vrijwillig bij de politie gemeld na eerst in paniek te zijn doorgereden. Danny S. moet overigens nog een werkstraf van honderd uur uitvoeren na een eerdere, niet nader genoemde veroordeling.

