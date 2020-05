Gökmen T. krijgt woensdag van de rechter te horen of hij opnieuw veroordeeld wordt. De Utrechtse tramschutter staat nu terecht voor de verkrachting van een vrouw.

De verkrachting zou in juli 2017 zijn gebeurd. Gökmen T. en de vrouw kenden elkaar al jaren. In appjes aan vrienden liet zij in de periode voor de verkrachting doorschemeren dat ze verliefd op hem was en zei ze “een zwak” voor hem te hebben.

‘Ik was bijna dood’

Die bewuste avond stuurde ze hem eerst weg, maar hij keerde later agressief en onder invloed van drank terug. Daarna zou hij zich aan haar hebben vergrepen. Aan een vriend appte ze daarna: “Hij is gek. Hij heeft me verkracht, geslagen en over mee heen geplast. Ik was bijna dood.”

De inmiddels 38-jarige Gökmen T. was niet aanwezig bij de behandeling van zijn zedenzaak. Hij heeft toegegeven seks met de vrouw te hebben gehad, maar ontkent haar te hebben verkracht.

Geen extra straf

De vrouw eiste bijna 30.000 euro schadevergoeding, waarvan 27.500 euro smartengeld. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft hij het slachtoffer “onmenselijk vernederd” en “alleen oog gehad voor bevrediging van zijn eigen lustgevoelens”.

Justitie eiste twee weken geleden dat Gökmen T. wordt veroordeeld voor verkrachting. De officier van justitie kon geen extra straf eisen, omdat hij al levenslang heeft voor de tramaanslag in Utrecht.

Lees ook: Nabestaanden tramaanslag opgelucht: ‘Nu hoef ik hem nooit meer tegen te komen’

Gökmen T. zat in de verkrachtingszaak een tijd in voorarrest. Een week voor de tramaanslag kwam hij op last van het gerechtshof op vrije voeten. Volgens justitie waren er destijds geen signalen dat de tramschutter plannen had een ernstig misdrijf te plegen.

ANP