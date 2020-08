Tien jaar cel voor Iraniër die zijn vrouw doodwurgde in flatwoning Hendrik-Ido-Ambacht

De rechter heeft dinsdag de 29-jarige Hosseini Z. veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar voor het wurgen van zijn kersverse vrouw. Dat gebeurde in november vorig jaar in het Zuid-Hollandse Hendrik-Ido-Ambacht.

De kennismigrant uit Iran meldde zich pas dagen na de moord bij de politie. Hij vertelde dat zijn echtgenote hem had aangevallen, hij zichzelf had verdedigd en dat haar lichaam in hun huis lag. Daarop werd het stoffelijk overschot van zijn 23-jarige vrouw gevonden in een flat aan de Perengaarde. Ze heeft al die tijd in de woning gelegen.

Eerder huiselijk geweld

Tijdens het eerste verhoor vertelde Hosseini Z. dat zijn vrouw hem het leven zuur maakte, jaloers was en regelmatig agressief deed. Op de dag van haar dood zou ze hem zo ernstig hebben mishandeld, dat hij vreesde voor zijn leven. Hij heeft haar toen bij de keel gepakt en gewurgd.

De vrouw was twee maanden voor haar gewelddadige dood naar Nederland gekomen. De rechter verwierp het verweer van de man dat hij uit zelfverdediging zou hebben gehandeld. Er zou namelijk al eerder sprake zijn geweest van huiselijk geweld. De gevangenisstraf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

ANP