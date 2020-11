Moet Jos B. de cel in voor de dood van Nicky Verstappen? Volg de uitspraak live

De rechter doet vrijdag uitspraak in de zaak Nicky Verstappen waarvoor Jos B. terecht staat. Het hele vonnis is live te volgen via Hartvannederland.nl en begint rond 13.30 uur. Als er namen genoemd worden, piept de rechtbank die weg.

Tegen verdachte Jos B. is een celstraf van vijftien jaar en tbs met dwangverpleging geëist. De 58-jarige Limburger wordt verdacht van het doden, misbruiken en ontvoeren van Nicky in 1998. B. ontkent iedere betrokkenheid, zijn advocaat pleitte voor vrijspraak.

Verklaring Jos B.

De rechtszaak tegen B. nam meerdere dagen in beslag. Op de eerste dag kwam de Limburger na jaren zwijgen met een verklaring. Hij erkende het lichaam van de 11-jarige jongen te hebben gevonden, maar Nicky was volgens B. toen al dood. Hij heeft dat naar eigen zeggen nooit durven te melden bij de politie omdat hij een zedenverleden heeft.

Lees ook: Snikkende Jos B. tegen rechtbank: ‘Ik heb de antwoorden niet’

Het bewijs lijkt flinterdun, maar volgens oud-rechercheur Frank Peters is er geen twijfel mogelijk: B. is degene die Nicky Verstappen heeft vermoord. Jos B. verklaarde in 1998 een “kleine boodschap” te doen in de bosjes op de Brunssummerheide. Vanaf daar zag hij het levenloze lichaam van Nicky liggen.

Klinkklare onzin

Volgens Peters klinkklare onzin. “Vanaf hier kan hij nooit iets in de bosjes gezien hebben”, vertelde hij aan Hart van Nederland, terwijl hij bij de bewuste bosjes stond. “Hij heeft gelogen, de Hoge Raad heeft eerder al gezegd dat dat mee mag wegen in het bewijs.”

Lees ook: Familie van Nicky Verstappen kijkt Jos B. recht in de ogen aan: ‘Jij bent een monster!’

Het grote bewijs dat B. iets te maken heeft met de dood van Nicky is volgens de oud-rechercheur het gevonden DNA. “Het feit dat dat DNA in de onderbroek ter hoogte van het kruis is aangetroffen betekent voor mij 100 procent misbruik.”

Peters twijfelt er dan ook niet aan dat B. verantwoordelijk is voor Nicky’s dood. “Deze man moet weg van de aardbodem zolang hij deze neiging niet kan onderdrukken.”

Peters

Oud-rechercheur Peters is zelf nooit betrokken geweest bij de zaak Nicky Verstappen. Hij was net als B. lid van de scouting. Hij hoorde via zijn werk dat “deze man dingen heeft gedaan die niet bij scouting thuishoren”. Het ging hier om een zedendelict in de jaren ’80. Omdat Peters dit als rechercheur gehoord had, mocht hij deze informatie niet zomaar doorspelen aan de scouting.

Om toch van B. af te komen bedacht hij een plan. Peters nam contact op met B. en wist hem te bewegen het hele verhaal zelf aan hem te vertellen. Vervolgens verzocht hij B. zijn scoutinglidmaatschap op te zeggen. Daar gaf B. gehoor aan.