'Uitspraak in filosofieles over Baudet is uit zijn verband gerukt'

Een uitspraak van een docente van de Hogeschool Den Haag die lijkt te speculeren over het doden van voorman Thierry Baudet van Forum voor Democratie (FVD) is uit zijn verband gerukt. Dat stelt de Hogeschool Den Haag in reactie op de ophef die is ontstaan na de uitspraak van de docente tijdens een college filosofie.

De docente legt haar toehoorders in het college de vraag voor: “Want als ik wél Hitler mag vermoorden, waarom zou ik dan ook niet de handlanger van Hitler mogen vermoorden? Of Trump op dit moment? Of Baudet?” Vervolgens zegt ze: “Sorry, dit wordt opgenomen. Ik moet een beetje voorzichtig zijn met wat ik zeg, natuurlijk.” Van dit fragment is een video-opname gemaakt.

Ethisch vraagstuk

De Haagse Hogeschool heeft onderzoek gedaan naar het fragment en wijst erop dat dit afkomstig is van een filosofie college ethiek. “In dit college worden ethische vraagstukken behandeld. In de context van het gehele betoog van de docente is volstrekt duidelijk hoe de vragen, die in het bewuste fragment te zien zijn, zijn bedoeld”, aldus de hogeschool.

“Vanuit ethisch perspectief heeft de docente een voorbeeld gegeven van onjuist redeneren. Er is op geen enkele manier sprake van aanzet tot haat of erger. Wij betreuren het dat deze citaten uit hun verband zijn getoond en daarmee een verkeerde indruk kunnen wekken.”

Reactie FVD

FVD wijdde een tweet aan de uitspraak van de docent. “Dit is de haat waarmee we worden geconfronteerd. Dit soort geweldsfantasieën zijn niet normaal en mogen ook nooit normaal worden.”

Op @DeHaagse Hogeschool deelt een docente filosofie haar zieke moordfantasie tegen @thierrybaudet. Dit is de haat waarmee we worden geconfronteerd. Dit soort geweldsfantasieën zijn niet normaal en mogen ook nooit normaal worden. #FVD pic.twitter.com/eKgXpu4ABj — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) September 21, 2020

ANP