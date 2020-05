Op een zolderverdieping van een woning in Amsterdam heeft zaterdagochtend een felle brand gewoed. De bewoners van omliggende woningen zijn uit voorzorg uit hun huizen gehaald.

De brand brak rond 10.30 uur uit in het huis aan de Jan van Galenstraat. Al snel was de straat gehuld in rook. Bewoners van naastgelegen huizen werden geëvacueerd.

Een half uur later werd door de brandweer het sein brand meester gegeven. Er zijn geen gewonden gevallen bij de brand, meldt een woordvoerder van de brandweer. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur heeft kunnen ontstaan.

Buren die hun huizen moesten verlaten kunnen nog niet terug, omdat de brandweer nog bezig is met nablussen en sloopwerkzaamheden. Vermoedelijk kunnen zij in de loop van de middag terugkeren.