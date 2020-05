Uitslaande brand in restaurant centrum Vlagtwedde

In een restaurant aan de Wilhelminastraat in het Groningse dorp Vlagtwedde is brand uitgebroken. De brandweer spreekt van een uitslaande brand, bevestigt een woordvoerder aan Hart van Nederland.

Het gaat om een Turks restaurant. Het pand is in rook gehuld en kan volgens een woordvoerder als verloren worden beschouwd. De brandweer is met zeven blusvoertuigen uitgerukt en probeert met man en macht te voorkomen dat de brand overslaat op naastgelegen panden.

Vanwege de rook die vrijkomt, is er een NL-Alert verzonden. Het blussen van de brand gaat nog zeker de hele nacht in beslag nemen.

De brand in #Vlagwedde is inmiddels uitslaand. We hebben een tweede hoogwerker opgeroepen. Om alle blusvoertuigen van voldoende water te voorzien is ook het groot water transport gealarmeerd. Aangezien er veel rook bij de brand vrijkomt is in de omgeving een NL-Alert verzonden. — Brandweer Groningen (@BRWGroningen) May 15, 2020

Beeld: Persbureau Meter