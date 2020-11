Het gaat een stuk beter met de 12-jarige Tyrel Fazliov. De tiener heeft een chronische leveraandoening en lag daardoor lange tijd doodziek in het ziekenhuis, maar dankzij de leverdonatie van Jason van der Hulst knapt Tyrel elke dag een beetje meer op.

In 2018 kreeg Tyrel ook een donorlever, maar helaas ging dat niet goed en werd de jongen opnieuw ernstig ziek. Hij had met spoed een nieuwe lever nodig, maar omdat er veel misverstanden bestaan over leverdonatie, kwam die donor maar niet.

Een lever doneren betekent namelijk niet dat het hele orgaan er bij de donor uit wordt gehaald, maar slechts een stukje. “Heel veel mensen weten niet dat er maar 40 tot 60 procent van een lever nodig is en dat dat stuk binnen vier tot zes weken weer aangroeit”, legt Tyrels moeder Jedi uit aan Hart van Nederland.

Donor Jason is ‘superblij’

Jason wist dat echter wel, en toen hij de noodkreet van Tyrels familie voorbij zag komen, bedacht hij zich geen moment. Afgelopen zomer kreeg de jonge patiënt een levertransplantatie en sindsdien gaat het een stuk beter met hem. Het doet de donor zichtbaar deugd. “Ik ben superblij dat iedereen nu weer samen kan zijn en dat alles goed gaat.”

Ondertussen pinkt Tyrels vader wat tranen weg. “Achteraf heb ik foto’s gezien van hoe zijn lever eruit zag. Het had niet langer moeten duren.” Hij zag zijn zoon na de levertransplantatie opbloeien. “Toen hij terugkwam zag ik gelijk dat dat gele al een beetje weg was. Gelukkiger kon ik niet zijn.”

Om te stellen hij donor Jason dankbaar is, is een understatement. “Dankzij hem is mijn jongen er nog!”, roept de vader van blijdschap.

‘Help een ander!’

Jason is goed hersteld van de leverdonatie en hoopt dat meer mensen zijn voorbeeld volgen en zich melden als donor, want je hoeft als donor dus niet ‘leverloos’ door het leven. “Wees gul, help een ander!”, roept hij iedereen tot slot op.