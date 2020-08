'Tweederde Nederlandse bedrijven buit personeel uit'

Ongeveer twee op de drie Nederlandse bedrijven of organisaties zegt zich wel eens schuldig te maken aan arbeidsuitbuiting of mensenhandel bij uitzendkrachten. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 500 personeelsfunctionarissen van marktonderzoekbedrijf Team Vier, in opdracht van FairWork, een organisatie die arbeidsmigranten adviseert over hun rechten en klachten bijhoudt.

Eén op de twintig Nederlandse bedrijven en organisaties denkt dat uitbuiting van personeel vaak binnen de eigen branche voorkomt. Misstanden komen naar eigen zeggen met name voor in de transport en logistiek, bouwnijverheid en ICT. Ook de industriebranche en de sector cultuur, sport, toerisme, recreatie en horeca scoren hoog.

Geen controles

Iets meer dan één op de vijf bedrijven die personeel inhuren, voert geen controles uit bij het selecteren van een uitzendbureau of het werken met uitzendkrachten. Aanbod van het personeel, prijs en flexibiliteit zijn de belangrijkste criteria bij het selecteren van een uitzendbureau.

De helft van de bedrijven in Nederland zei begin dit jaar gebruik te maken van flexibel personeel. Hoe groter de organisatie, des te vaker maakte men gebruik van uitzendkrachten.

ANP