Tweede verdachte opgepakt voor mishandeling Medemblik

De politie heeft een tweede verdachte opgepakt in verband met de mishandeling van twee toezichthouders in een café in het Noord-Hollandse Medemblik. In de nacht van zaterdag op zondag werden de twee bedreigd met de dood, mishandeld en tegen hun wil vastgehouden.

Dezelfde nacht pakte de politie de café-eigenaar op. Die zit nog vast. Over de identiteit van de tweede verdachte kan de politie nog geen verdere informatie geven.

De toezichthouders in Medemblik controleerden het café aan de Kaasmarkt even na middernacht op de naleving van de coronaregels. Daarbij merkten ze onder meer op dat er onvoldoende afstand werd gehouden. Ook werd er gerookt.

Handhavers lichtgewond

De eigenaar van het café merkte de controleurs op, en ging met ze in gesprek. Dat liep dusdanig uit de hand dat de toezichthouders werden mishandeld, waarbij een van de twee lichtgewond raakte. De telefoon van de controleurs werd ook afgepakt door cafégangers, die foto’s hebben verwijderd.

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff is niet te spreken over het gedrag van de café-eigenaar en bezoekers: “Als je in overtreding bent moet je een grote jongen zijn en die boete betalen en excuses aanbieden. En trouwens ook niet beschonken in je eigen kroeg gaan staan.”

Tekst: ANP / Redactie