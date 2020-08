Tweede verdachte aangehouden voor steekpartij in Deventer

De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor de steekpartij in Deventer vrijdagavond. Het gaat om een van de drie mannen die werd neergestoken.

Rond 21.30 uur kwam er een melding binnen van een steekpartij op de Kapjeswelle, aan de oever van de IJssel. Er waren drie mannen uit Deventer tussen de 31 en 34 jaar oud neergestoken. Een van de slachtoffers werd in zijn gezicht gestoken, de twee anderen raakten gewond aan hun been. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht.

Agenten waren snel ter plaatse en konden zo een 34-jarige man uit Soesterberg oppakken. Hij wordt ervan verdacht de mannen te hebben neergestoken. Na de steekpartij sprak de politie met meerdere getuigen en zag daarbij ook filmpjes die zij hadden gemaakt van het incident.

Dader eerder mishandeld

Op de beelden was te zien hoe de aangehouden man uit Soesterberg flink werd toegetakeld door een van de neergestoken mannen uit Deventer. Het bleek om de mishandeling te gaan waarvoor agenten eerder rond 20.30 uur naar de Kapjeswelle waren uitgerukt. Het slachtoffer wilde toen echter geen aangifte doen.

Daarop werd besloten om de 34-jarige Deventenaar aan te houden in het ziekenhuis wegens mishandeling. Beide verdachten zitten op dit moment nog vast en worden later op zaterdag verhoord.

Het onderzoek naar de steekpartij is nog in volle gang. Getuigen die agenten nog niet hebben gesproken worden opgeroepen om contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000. De politie is ook op zoek naar filmpjes van de mishandeling en de daarop volgende steekpartij.