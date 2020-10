LIVE: volg hier het Tweede Kamerdebat rond ontwikkelingen coronavirus

RIVM-topman Jaap van Dissel heeft de Tweede Kamer bijgepraat over de ontwikkelingen rond het coronavirus, daarna volgt het debat, dat hier live te volgen is.

Voor het debat komen naar verwachting minister-president Rutte, minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en minister Van Ark van Medische Zorg naar de Kamer.

Een belangrijke regel die twee op de tien positief geteste mensen lijken te overtreden, is de thuisisolatie, zei Van Dissel tijdens zijn technische briefing. Er is toch nog een “aanzienlijk aantal” mensen dat toch naar buiten gaat en “in wezen contact opzoekt”. Dat is een groot probleem. Het kabinet kijkt dan ook naar een quarantaineplicht, waarvan overtreding wordt bestraft.