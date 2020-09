Door een schietpartij bij een supermarkt in Arnhem zijn twee mensen gewond geraakt. Naar twee daders wordt nog gezocht.

Volgens de politie is het bij het winkelcentrum aan de Oostburgwal tot een confrontatie gekomen, waarbij ook is geschoten. Verder is er een mes aangetroffen.

De twee gewonden worden ook aangehouden als verdachte om hun kant van het verhaal te horen.

Beeld: SPS Media