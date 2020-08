Twee mannen uit Rheden zwaar mishandeld en gewond achtergelaten

In Rheden zijn vannacht een man van 23 jaar en een man van 33 jaar gewond op straat gevonden aan de Broekveldseweg. Een van hen is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er zou een vechtpartij hebben plaatsgevonden en de daders gingen er vandoor.

Doorgereden

Getuigen hebben aan de politie verklaard dat een aantal mannen uit een auto stapte en de slachtoffers mishandelde. Daarna ging de auto er weer vandoor. De slachtoffers bleven gewond achter.

De politie zoekt op basis van de eerste getuigenverklaringen en sporen naar de daders van de mishandeling. Heeft u iets gezien? Bel dan de politie via 0900-8844. Of via Meld misdaad Anoniem: 0800-7000.