Brandweer redt meerdere bewoners bij grote brand in portiekflat Schiedam, twee katten omgekomen

De brandweer heeft dinsdagavond meerdere bewoners uit een portiekflat gehaald in Schiedam. In het wooncomplex woedde een korte maar hevige brand. Twee katten konden niet meer uit de vuurzee worden gered.

De melding kwam rond 23.15 uur binnen bij de brandweer. Het vuur begon op de begane grond van het vier verdiepingen tellende complex en was al snel uitslaand. De brandweer schaalde snel op en had toen het vuur al snel onder controle.

Ontruimd

Meerdere bewoners zijn door de hulpdiensten uit hun woningen gehaald. In totaal zijn veertien mensen door het ambulancepersoneel nagekeken vanwege het inademen van rook. Een persoon is naar het ziekenhuis gebracht voor verdere controle. Voor twee katten kwam de hulp te laat.

De bewoners van zeker drie woningen kunnen niet meer terugkeren. Het gaat om de woning waar de brand uitbrak en twee woningen daarboven. Voor hen wordt opvang geregeld.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Van de getroffen woning is nog maar weinig over.

Beeld: Video Duivestein