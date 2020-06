Twee jongeren met messen opgepakt in Helmond

De politie heeft vrijdagavond in Helmond twee jongeren opgepakt die een mes bij zich hadden. In de Brabantse gemeente geldt sinds vrijdagavond een noodverordening om rellen te voorkomen.

De jongeren werden los van elkaar aangehouden op de Binderstraat, in een van de vier gebieden die zijn aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Het gaat om een 15-jarige jongen die met een groot mes rondliep en een 21-jarige man met een mes op zak. Beiden komen uit Helmond.

‘Nieuwe rellen voorkomen’

De noodverordening is afgekondigd omdat er volgens de gemeente is opgeroepen om vrijdagavond en -nacht in Helmond de openbare orde ernstig te verstoren. Er dreigde een grote groep jongeren te komen die uit zouden zijn op rellen en een gewelddadige confrontatie met de politie.

Burgemeester Elly Blanksma van Helmond waarschuwt zoiets niet te tolereren. “We staan niet toe dat inwoners zich onveilig voelen in hun eigen woonomgeving.” De noodverordening geldt tot zaterdagochtend 6.00 uur. De politie mag preventief fouilleren en er is een samenscholingsverbod en een verbod op alcohol.

Rustig in de binnenstad

In de Brabantse plaats is veel politie op de been. Rellen zijn vooralsnog uitgebleven, hoewel er volgens de politie veel volk op de been was. Rond 22.30 uur was het vrij rustig in de binnenstad, mogelijk ook omdat veel mensen naar binnen gingen vanwege de flinke regen- en onweersbuien.

Volgens een politiewoordvoerder zijn er signalen die wijzen op een herhaling van wat afgelopen dinsdagavond gebeurde. Toen trok een groep van honderd tot 150 jongeren rellend door de binnenstad. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid.

Agenten met honden en de Mobiele Eenheid wisten uiteindelijk de orde te herstellen. Bij de rellen werden zes jongeren aangehouden, vrijdag werd nog een zevende verdachte opgepakt. Donderdagavond wist de Eindhovense politie dreigende rellen in de wijk Tongelre te voorkomen. 21 jongeren werden opgepakt, sommigen hadden pepperspray en een wapenstok bij zich.

