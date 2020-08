Twee jongens van hun bed gelicht voor zware mishandeling in Berkel-Enschot

Twee 16-jarige jongens uit Goirle zijn woensdagochtend van hun bed gelicht door de politie. Ze werden gezocht voor betrokkenheid bij de zware mishandeling van twee 15-jarige jongens op de Spoordijk in Berkel-Enschot, op 14 augustus.

De verdachten konden worden aangehouden na tips die de politie binnenkreeg. De officier van justitie had de drie verdachten eerder de kans gegeven zichzelf te melden op het politiebureau in Tilburg, tot uiterlijk afgelopen weekend. Toen dit niet was gebeurd, gaf de politie afgelopen maandag een foto van de drie vrij.

Derde verdachte nog niet gepakt

Twee van de drie verdachten zijn nu dus aangehouden en worden verhoord. Naar de derde verdachte, de middelste jongen op de vrijgegeven foto, wordt nog gezocht. De recherche doet een dringende oproep aan de jongen om zich zo spoedig mogelijk te melden bij de politie.