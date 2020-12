Twee jongens neergestoken na ruzie in Hazerswoude-Rijndijk

Twee jongens van 16 en 17 jaar zijn donderdagmiddag neergestoken na een ruzie in een huis in het Zuid-Hollandse Hazerswoude-Rijndijk. In de woning aan de Mozartlaan waren nog vier andere jongeren van ongeveer dezelfde leeftijd aanwezig. Alle zes minderjarigen zijn aangehouden.

Rond 17.00 uur kreeg de politie een melding van een ruzie in de groep. Twee van de jongeren kwamen uit Koudekerk aan den Rijn, de andere vier uit Hazerswoude-Rijndijk. De gewonde jongens zijn met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Een slachtoffer is inmiddels weer thuis. De politie onderzoekt waarom ze ruzie hadden.

ANP