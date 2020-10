In Tilburg zijn donderdagavond een 53-jarige man en een 22-jarige vrouw gewond geraakt bij een steekpartij. De politie heeft een 24-jarige verdachte aangehouden. Hij is een bekende van de slachtoffers.

Rond 22.20 uur kwam de melding binnen van een steekpartij aan de Marlestraat. De politie meldde eerst dat er één persoon gewond was geraakt, maar dat blijken er dus twee te zijn. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Wat de aanleiding was voor het incident is nog onduidelijk, maar de politie vermoedt dat het in de relationele sfeer ligt.

Beeld: SQ Vision