Twee doden in woning Made kwamen om het leven bij gezinsmoord

De twee lichamen die vrijdagochtend zijn gevonden in een huis in het Brabantse Made waren van een echtpaar dat woonde in het huis aan de Hooimijt. De politie heeft na onderzoek vastgesteld dat het gaat om een gezinsmoord.

Agenten vonden de lichamen in de woning na een melding. Die was gedaan door iemand die aan de deur stond. “Er werd niet opengedaan en toen werd de politie gebeld”, zegt de politiewoordvoerder.

Grote impact

Burgemeester Gert de Kok van de gemeente Drimmelen, waar Made onder valt, laat in een verklaring op de website van de gemeente weten dat de overleden vrouw juf was op de basisschool De Stuifhoek in Made.

Lees ook: Twee doden gevonden in woning in Made, politie doet onderzoek

“Een tragische gebeurtenis die maar moeilijk te bevatten is en die een grote impact heeft op degenen die achterblijven: in de eerste plaats op hun familie, maar ik denk ook aan vrienden, collega’s en omwonenden in de nieuwe wijk waar ze nog maar kort woonden. Het betekent ook dat de leerlingen, ouders en team van basisschool De Stuifhoek geconfronteerd worden met het verlies van hun juf”, aldus De Kok. “Samen met de hulpdiensten proberen we de nabestaanden bij te staan waar dat kan.”

Update #Made: Na het vaststellen van de identificatie is duidelijk geworden dat de aangetroffen lichamen in de woning de bewoners betreft. De afgelopen dagen is er uitgebreid onderzoek geweest, hierbij is gebleken dat er sprake is van een gezinsdrama. https://t.co/vguIBZPmbY https://t.co/FSOu1KcAll — Politie Breda eo (@Politie_Breda) May 17, 2020

ANP

Beeld: SQ Vision