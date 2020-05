Twee auto's in brand op parkeerplaats in Tilburg, vermoedelijk aangestoken

Op een parkeerplaats aan de Kreutzerstraat in Tilburg zijn in de nacht van woensdag op donderdag twee auto’s in vlammen opgegaan. De brand is vermoedelijk aangestoken.

Rond 04.00 uur kreeg de brandweer een melding binnen van de autobranden. Eenmaal ter plaatse bleken beide voertuigen niet meer te redden en heeft de brandweer het vuur gedoofd.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar de politie sluit brandstichting niet uit.

Beeld: SQ Vision