Twee auto's branden uit op oprit van woning in Ammerzoden

Op de oprit van een woning aan de Wellsedam in Ammerzoden zijn in de nacht van donderdag op vrijdag twee auto’s in vlammen opgegaan. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar de naastgelegen woning. Beide auto’s brandden volledig uit.

De brand ontstond rond 02:15 uur. Bij aankomst van de brandweer stonden beide voertuigen al in lichterlaaie. Twee ruiten van de naastgelegen woning waren door de hitte van vuur gesprongen. De bewoners van de woning wisten zich op tijd in veiligheid te brengen.

Branden aangestoken

Door de brand op de oprit liep de woning flinke rookschade op. Ook twee kliko’s die naast de woning stonden zijn door het vuur gesmolten. Doordat beide voertuigen aan de voorkant in brand stonden, gaan politie en brandweer ervan uit dat het vuur is aangestoken. De politie start later op vrijdag een sporenonderzoek om dat te bevestigen.

Beeld: Bart Meesters