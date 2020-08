Twee Amsterdammers aangehouden voor mensenhandel

Een 27-jarige man en een 28-jarige vrouw zijn in Amsterdam aangehouden in een onderzoek naar mensensmokkel en -handel. Ze zouden Zuid-Amerikaanse vrouwen illegaal hebben laten werken in de prostitutie.

Een rechercheteam van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol heeft de twee vrijdag gearresteerd in hun woning in de hoofdstad. De vrouwen hadden geen vereiste verblijfsdocumenten en werkvergunning.

Zuid-Amerikaanse vrouwen gevonden

De woning van de verdachten is na de inval vrijdag doorzocht. Tegelijkertijd werd in Amsterdam in een andere woning een aantal Zuid-Amerikaanse vrouwen aangetroffen, die daar volgens de marechaussee door de verdachten waren gehuisvest.

Verdachten worden maandag voorgeleid

Bij de invallen zijn onder meer gegevensdragers, geld, goederen en motorvoertuigen in beslag genomen. De verdachten zitten vast en worden maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Arnhem, omdat het onderzoek onder leiding plaatsvindt van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland. De verdachten zouden namelijk eerst vanuit een woning en hotels in Apeldoorn hebben gewerkt.

ANP