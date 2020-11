Wordt Joe Biden de nieuwe president van de Verenigde Staten? Of blijft Donald Trump tegen de peilingen in aan het roer? Veel Nederlandse fans van de presidentskandidaten volgen dinsdagnacht en woensdagochtend vol spanning het laatste nieuws. “We gaan de hele nacht opblijven.”

Meer dan 100 miljoen Amerikanen hebben vervroegd een stem uitgebracht voor de presidentsverkiezingen. Vanwege corona zijn het er meer dan ooit. De Nederlandse Amerikaan Rob Bragar helpt namens de Democratische partij Amerikanen in het buitenland bij het stemmen. “Sommige staten maken dat moeilijk”, aldus Bragar.

Belangrijkste verkiezingen ooit?

Zelf hoopt hij met alles wat hij heeft dat Joe Biden de Amerikaanse president wordt. “We zeggen altijd dat het de belangrijkste verkiezingen in de historie zijn. Dus dat gelooft inmiddels niemand meer. Maar het is nu echt zo.” Er wordt dan ook een recordopkomst verwacht.

Ook Hajo Smit gaat volgt de uitslagen komende nacht op de voet. Hij vindt zichzelf geen Trump-fan, want als die iets doet wat hem niet bevalt, is het snel over. Sympathisant is een beter woord. Hij hoopt dat de huidige president aan kan blijven. “Als hij herkozen wordt, kan hij nog meer zijn stempel drukken.”

‘Mooi spektakel’

Van Joe Biden en de Democraten moet hij niks hebben. “Als Biden wint, krijg je situatie dat degene die president is, eigenlijk geen president is. Hij is niet in staat leiding te geven. Je weet met hem niet waar je aan toe bent”, aldus Smit.

Hij volgt het nieuws rondom de verkiezing vannacht tot in ochtend bij een vriend. Evenementen zoals die vier jaar geleden nog werden georganiseerd, zijn vanwege het coronavirus onmogelijk. “Ik kijk het een beetje als entertainment. Het is een mooi spektakel. Vier jaar geleden was het wel briljant, dat was een feestje. Als het Biden wordt, stop ik even met het nieuws volgen”, denkt Smit.

‘Vier jaar geleden was heel pijnlijk’

Democraat Rob Bragar ligt met de benen omhoog op de bank. De Amerikaanse zender CNN staat op en de website van de New York Times wordt continu ververst. “Ik vind het heel spannend. Ik durf niet te hopen. Vier jaar geleden was het heel pijnlijk, dat heeft wel een litteken achtergelaten.”

Toch heeft Bragar er vertrouwen in dat Biden gaat winnen. “Aan Hillary Clinton hadden veel mensen in de Verenigde Staten een hekel. Bij Biden is dat niet zo. Het verschil wordt gemaakt door de vijf procent van de bevolking die in de laatste week voor de verkiezingen wakker wordt en dan nog een beslissing moet nemen. Ik ga er vanuit dat het goed zal zijn.”