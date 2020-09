Verstandelijk beperkte Jeanine verrast: speciaal voor haar tóch een 'mini-Truckrun'

Voor de verstandelijk beperkte Jeanine (57) was het een gek jaar door corona. Er mocht en kon bijna niets. En nu werd de jaarlijkse Truckrun van Boxmeer ook nog eens afgelast. En laat dat nou net het jaarlijkse hoogtepunt zijn voor Jeanine. Dus bedacht haar zus Claudia een oplossing. Ze verraste haar met een persoonlijke mini-Truckrun.

De bijzondere optocht van vrachtwagens wordt al 31 jaar gereden en zolang doet Jeanine er al aan mee. Zo’n 250 trucks rijden een tour tussen Boxmeer en Cuijk met mensen met een beperking in de cabine.

Truck van vriend

De truckrun is een jaarlijks hoogtepunt, vertelt zus Claudia. “Jeanine houdt enorm van speciale vrachtwagens. Ze zit naast de chauffeur, er staan ​​mensen langs de kant die zwaaien. Ze denkt dat de mensen er voor haar staan ​​en voelt zich net de koningin!” En uitleggen dat het dit jaar niet is, was geen optie. Daarom regelde haar zus een eigen truck van de sportvriend van haar man. Die wilde er wel aan meewerken.

De tour leidde langs verschillende huizen van familieleden. “De huizen zijn allemaal versierd. En overal krijgt Jeanine een cadeautje, iets kleins hoor. Een zak snoep of een tijdschrift. Fantastisch.”

Jong kind

Claudia schiet vol als ze vertelt over de bijzondere band met haar zus. “Ze is speciaal. Ze heeft de vermogens van een jong kind, maar ze geniet overal zo van. Ik neem haar overal mee naar toe. En hoe makkelijk is het om met zoiets iemand blij te maken?”