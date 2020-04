Trucker Marinus (58) wil helpen bij ongeluk, maar wordt doodgereden

Hij had zijn vrachtwagen zoals wel vaker geparkeerd op een rustplaats langs de Duitse snelweg, toen er een auto tegen zijn truck aanreed. Hij wilde gaan helpen, maar werd vervolgens zelf geschept door een voorbijrazende auto. Rotterdammer Marinus (58) overleefde de heftige klap dinsdagavond niet.

Op beelden van vlak na het ongeluk is een enorme ravage te zien. Van een witte Mercedes is weinig meer over en een andere auto, een blauwe BMW, is onder een vrachtwagen geschoven.

Drie doden, waaronder Marinus

Bij de crash op de rustplaats vlakbij Dortmund zijn drie mensen om het leven gekomen. De Duitse politie heeft al een idee wat er zich heeft afgespeeld op de rustplaats. “Het lijkt erop dat de bestuurder van de blauwe auto bij een afslag is gaan slingeren.┬áIn de slinger raakte de auto een vrachtwagen en schoof verder onder een andere vrachtwagen”, aldus een woordvoerder.

Marinus en een andere vrachtwagenchauffeur wilden hulp gaan verlenen, maar de Rotterdammer werd geraakt door een aankomende auto. “Daarbij overleed hij”, aldus de politie. “De witte auto die de vrachtwagenchauffeur aanreed slipte vervolgens door en kwam tot stilstand tegen de tweede vrachtwagen. Ook de bestuurder van de witte auto stierf ter plekke.”

Aan de telefoon

Op het moment dat Marinus een helpende hand wilde gaan bieden bij het ongeluk, hing hij aan de telefoon met een medewerkster van het bedrijf waarvoor hij reed, Troost Group uit Middelharnis. Toen hij uit zijn vrachtwagen stapte, viel de verbinding weg.

“Toen is hij dus aangereden”, vertelt een woordvoerder van het transportbedrijf. “Die auto moet met volle snelheid op hem zijn ingereden, als je de beelden ziet.”

De collega die Marinus aan de telefoon had toen het noodlot hem trof, heeft het er een dag later zwaar mee. “Het is een jongedame. Ze zit al de hele dag in een dip en is behoorlijk ontdaan.”

Naast de drie doden, eiste het ongeluk nog meer slachtoffers. Enkele mensen raakten ernstig gewond door de tweede botsing.

Bekijk hier de beelden van de ravage na het ongeluk. De beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

Beeld: NRW-Aktuell