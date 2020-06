Trio opgepakt wegens oplichting met dure merkkleding

De politie heeft twee mannen en een vrouw als verdachten aangehouden in een onderzoek naar grootschalige oplichting met merkkleding. Meer dan honderd slachtoffers mensen deden aangifte.

De gedupeerden kregen de bestelde spullen niet geleverd. De totale schade loopt in de tienduizenden euro’s.

Hoofdverdachte is een 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De andere twee verdachten zijn een 25-jarige vrouw uit Schiedam en een 27-jarige man uit Hoogvliet.

Kortingen tot 70 procent

De slachtoffers, veelal jongeren, werden via professioneel ogende websites gelokt met kortingen tot 70 procent op jassen, tassen en schoenen van topmerken. In sommige gevallen moesten slachtoffers geld direct naar de rekening van de hoofdverdachte overmaken. In andere gevallen werd gebruikgemaakt van bankrekeningen van onder andere de 25-jarige vrouw.

Wie aan de bel trok om te vragen waar de bestelling bleef, kreeg te horen dat er leveringsproblemen waren. Daarbij werd ook de coronacrisis als excuus gebruikt.

Nepwebsites

De politie hield de hoofdverdachte maandagochtend aan in de Rotterdamse Provenierswijk. Tegelijk werden de andere twee andere verdachten opgepakt, een in Schiedam en een in Hoogvliet. De 27-jarige man uit Hoogvliet wordt ervan verdacht te hebben geholpen met het maken van de nepwebsites.

Alle drie worden verdacht van oplichting en witwassen. Bij doorzoekingen nam de politie goederen, creditcards en contanten in beslag.

