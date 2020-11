In Helmond zijn vrijdagmiddag een trein en een vrachtwagen met elkaar in botsing gekomen. Het ongeluk gebeurde op een bewaakte spoorwegovergang vlakbij het treinstation in de Brabantse plaats. Er zijn geen gewonden gevallen.

Het treinongeluk gebeurde vlak voor 16.30 uur. De passagiers zijn daarna uit de Sprinter zijn gehaald. ProRail meldt dat er geen gewonden zijn gevallen. De spoorbeheerder is zo snel mogelijk met de herstelwerkzaamheden begonnen.

Als gevolg van de aanrijding lag het treinverkeer van en naar Helmond stil. De NS laat weten dat de dienstregeling inmiddels is hervat. Op de spoorwegovergang wordt langzamer gereden totdat deze is hersteld. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk.

Ter plaatse bij een aanrijding met een vrachtwagen in Helmond. Gelukkig geen zwaargewonden. Helaas wel enkele reizigers met nekklachten. Voorlopig zijn we nog wel even bezig hier. #prorail #icb pic.twitter.com/WAdHiCas0p — Ploegleider Roy (@PlgleiderRoy) November 13, 2020

Beeld: SQ Vision