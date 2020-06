Touringcarchauffeurs willen versoepeling regels: 'Vliegtuigen zijn een bus met vleugels'

Touringcarchauffeurs uit het hele land protesteerden woensdag in Den Haag voor versoepelde maatregelen in het zogenoemde besloten vervoer. De chauffeurs vinden het gek dat er in de luchtvaart en het openbaar vervoer andere regels gelden. “Vliegtuigen zijn eigenlijk een bus met vleugels, dus wij willen dezelfde regels als hen hebben.”

Voorzitter van Busvervoer Nederland Theo Vegter vindt dat het openbaar- en besloten vervoer gelijk aan elkaar zijn. “Wij zijn een verlengstuk van de KLM en ov-bedrijven. Als er ergens bij hen wat misgaat, komen wij. Zij krijgen steun en wij niet, dat wringt. Onze branche staat op calamiteiten na bijna stil.”

Onduidelijke regelgeving

Naast het ontbreken van overheidssteun, is de branche boos over de onduidelijke regelgeving voor het maximale aantal te vervoeren passagiers. “Wij hebben een afwijkende zitplaatsregeling, eigenlijk twee. Als we calamiteiten rijden, mogen we er dertig mensen in hebben en als we groepen rijden, mogen we er twaalf in hebben.” Niet logisch, vinden ze. “Het ene moment moet ik stoelen afplakken en het andere moment mogen er mensen zitten”, aldus Vegter.

Met de demonstratie wil Busvervoer Nederland afdwingen dat er weer met 30 passagiers mag worden gereden. Vanaf 1 juli wil de touringcarbranche zelfs weer met de maximale bezetting gaan rijden.

‘Vliegtuigen zijn een bus met vleugels’

De toekomst van de touringcarbranche komt zonder overheidssteun aan een zijden draadje te hangen, vertelt Vegter. “Onze branche bestaat voornamelijk uit familiebedrijven, waarvan sommigen al 100 jaar bestaan. Daar zal 90 procent niet van overleven zonder steun.” De branche pleit daarom voor een steunpakket van 240 miljoen euro om tot volgend jaar te kunnen overleven. Daarnaast willen de touringcarbedrijven dat voor hen dezelfde regels gelden voor het aantal zitplaatsen. “Vliegtuigen zijn eigenlijk een bus met vleugels, dus wij willen dezelfde regels als hen hebben.”

