Touringcarbedrijven willen wel meer mensen in de bus, maar durven niet: 'Stel je voor dat mensen ziek worden'

Niet alle touringcarbedrijven gaan vanaf vandaag weer meer mensen vervoeren. Ze zijn bang voor boetes. En het geld dat ze nog hebben kunnen ze goed gebruiken.

Dit weekend kondigde Pouw Vervoer in Vianen aan dat negentig procent van de touringcarbranche weer met meer mensen gaat rijden. Nu mogen in een bus twaalf à dertien mensen zitten, maar bedrijven willen dit opschroeven naar maximaal dertig. Plannen om legaal meer mensen te gaan vervoeren worden tot nu toe steeds afgekeurd en dat steekt de branche.

‘Wat als mensen ziek worden?’

Ron Veenhuis heeft een touringcarbedrijf in het Overijsselse Dalfsen. Hij wil ‘liever gisteren dan vandaag’ weer meer gaan rijden. “Maar we gaan niet iets doen wat niet mag”, zegt hij tegen Hart van Nederland. Hij vindt het goed dat de branche een signaal wil afgeven, maar voelt er zelf niet voor om de regels te overtreden.

“Stel je voor dat je wel op pad gaat met meer mensen en over twee weken zijn ze ziek. Dat kun je niet verkopen”, zegt Veenhuis. Zijn bedrijf is zwaar getroffen door de coronacrisis. “Eén van onze chauffeurs is door corona overleden. Dus de jongens hier hebben aan den lijve ondervonden hoe ernstig corona is.”

En dan heeft de directeur het nog niet eens over de financiële gevolgen. “We hebben heel dure voertuigen. Een dubbeldeksbus kost een half miljoen euro. Als je al die bussen stil moet laten staan, dan gaat het hard achteruit.” Op dit moment zijn twee bussen van Veenhuis aan de rit, hij heeft er zestig.

Regels zijn krom

Veenhuis hoopt dat er snel iets verandert. Want de regels zoals ze nu zijn, kloppen niet, vindt hij. “Er mogen wel meer mensen in een lijnbus of in een trein en je mag ook weer in een vliegtuig. Dat is heel krom.”

Dat steekt meer touringcarondernemers in de omgeving van Veenhuis, zo blijkt uit een rondgang van Hart van Nederland. Begrip voor de huidige regels hebben ze niet, maar de regels overtreden durven ze ook niet aan. Bovendien vragen ze zich af waar ze groepen van dertig mensen vandaan moeten halen. Zoveel vraag is er helemaal niet.

Een van de ondernemers die Hart van Nederland sprak zette zijn bussen onlangs in als treinvervangend vervoer. Toen mochten er wel meer meer mensen in. “En een dag later mag je in precies dezelfde bus nog maar twaalf mensen vervoeren.”

Dat komt omdat er een verschil is tussen openbaar vervoer en het ‘gesloten’ busvervoer, waar touringcars onder vallen. Brancheorganisatie KNV Busvervoer blijft ondertussen lobbyen om tot nieuwe coronarichtlijnen te komen, waarbij er ook meer mensen in een touringcar mogen worden vervoerd. Tot nu toe is dat zonder resultaat.

Ondertussen blijft Veenhuis, samen met een boel andere touringcarbedrijven, hopen dat de regels snel iets worden versoepeld. “Onze chauffeurs staan te popelen om weer aan het werk te gaan.”

Weer op schoolreisje

Bij het bedrijf van Johan Pouw in Vianen hebben ze inmiddels al wel weer met meer mensen rondgereden dan officieel is toegestaan. “Wij hebben vanmorgen een grote groep scholieren vervoerd. De school benaderde ons, zodat de leerlingen niet met het ov hoeven”, vertelt Pouw.

Ondanks dat ze nu een boete riskeren, vervoert zijn bedrijf weer tot dertig mensen per bus. Van handhaving heeft hij nog niets gemerkt en eigenlijk is Pouw daar ook niet heel bang voor. “Vrijdag gaan we voor het eerst weer op schoolreis. Er is trouwens nog bijna geen school die het aandurft, want er is veel angst om te reizen.”

Pouw schat nog altijd in dat negen op de tien touringcarbedrijven nu al met meer mensen gaat rijden, ondanks dat het niet mag.