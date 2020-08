Toeristentrein in Leeuwarden mag niet met spatschermen rondrijden

De toeristentrein in Leeuwarden mag niet met volle bezetting rondrijden door de binnenstad, de geplaatste spatschermen ten spijt. City Train heeft woensdag het kort geding tegen de veiligheidsregio Friesland verloren.

Jelle de Visser van City Train wil met volledige bezetting door kunnen rijden en had daarom spatschermen aangebracht in de toeristentrein. Maar de ondernemer kreeg geen toestemming. “Spatschermen zie je overal in de horeca en ook in de Efteling rijdt op deze manier een soortgelijk treintje rond”, zei hij eerder daarover.

“Ik word echter verplicht om tussen de passagiers steeds een bankje vrij te houden om te kunnen voldoen aan de afstandsregel van anderhalve meter”, aldus de boze ondernemer. “Spatschermen gelden wel op terrassen van de horeca, maar voor het treintje gelden ze niet omdat er in de noodverordening niets over in staat.”

‘Niet vergelijkbaar’

De treinmachinist spande daarop een kort geding aan om ervoor te zorgen dat zijn passagiers tijdens de ritten op alle banken mogen zitten. De rechter vindt nu dat de exploitatie van de toeristentrein “niet gelijk of vergelijkbaar is” met bijvoorbeeld horeca-activiteiten.

De Visser zou nog een civiele procedure kunnen aanspannen om ontheffing te krijgen, aldus de rechter. Zo’n procedure kan weken of zelfs maanden duren.

