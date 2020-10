De politie heeft na de uitzending van Opsporing Verzocht van dinsdagavond vier tips binnengekregen over de vermiste Celine uit Berghem. Het 15-jarige meisje wordt sinds vrijdag vermist.

“Wij lopen deze tips uitvoerig na. Meer info blijft uiteraard meer dan welkom”, aldus de politie op Twitter. Mensen die meer informatie hebben over de vermissing van het meisje kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.

