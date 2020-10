Tip leidt tot aanhouding van man met enorme wapenverzameling

Dankzij een tip is een man in Gorinchem aangehouden met een enorme verzameling illegale wapens in huis. De politie kwam in eerste instantie bij de man terecht na een tip over een handgranaat, maar dat bleek slechts het topje van de ijsberg te zijn.

Toen de politie op de stoep stond deed de man meteen afstand van de granaat. Op 5 oktober stelde de politie een vervolgonderzoek naar de man in en werd zijn woning nader onderzocht. Wat agenten vonden is verbijsterd. “In de woning werd een heel arsenaal aan wapens gevonden; werpmessen, werpsterren, pepperspray, vlindermessen, wurgstokken, vuurwapens, onderdelen voor wapens, munitie, ploertendoders en handgranaten.”

Granaat onschadelijk gemaakt

Eén van de handgranaten moest door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onschadelijk worden gemaakt. Het ding werd op een veilige plek gecontroleerd tot ontploffing gebracht.

Waarom de man zo’n enorme wapencollectie had, wordt onderzocht.

Beeld: Politie.nl